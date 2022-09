Ezek a legjobb cross-training gyakorlatok futóknak

igazából minden olyan mozgást magába foglal, amik a futás mellett javítják az állóképességet és a teljesítményt. Akik komolyabb versenyekre készülnek, gyakran cross-trainingeznek és bátran ajánljuk azoknak is, akik csak hobbiként tekintenek a futásra.

Lehet a futás a kedvenc sportod, viszont mellette elengedhetetlen, hogy legyenek olyan kiegészítő mozgásformák is, amik segítenek abban, hogy elkerüld a sérüléseket. A

Lehet a futás a kedvenc sportod, viszont mellette elengedhetetlen, hogy legyenek olyan kiegészítő mozgásformák is, amik segítenek abban, hogy elkerüld a sérüléseket. A cross-training igazából minden olyan mozgást magába foglal, amik a futás mellett javítják az állóképességet és a teljesítményt. Akik komolyabb versenyekre készülnek, gyakran cross-trainingeznek és bátran ajánljuk azoknak is, akik csak hobbiként tekintenek a futásra.

Lehet a futás a kedvenc sportod, viszont mellette elengedhetetlen, hogy legyenek olyan kiegészítő mozgásformák is, amik segítenek abban, hogy elkerüld a sérüléseket. A cross-training igazából minden olyan mozgást magába foglal, amik a futás mellett javítják az állóképességet és a teljesítményt. Akik komolyabb versenyekre készülnek, gyakran cross-trainingeznek és bátran ajánljuk azoknak is, akik csak hobbiként tekintenek a futásra.

Jöjjön 6 cross-training gyakorlat, amit minden futónak és nem futónak is ajánlunk!

Séta vagy túrázás közben, a láb mozgása a futást utánozza, intenzitásban azonban egy sokkal kisebb terhelést okoz az izmoknak, a szöveteknek és a csontoknak. Fejleszti az állóképességet és erősíti a szívet is. Ha a túrázást választod aktív regenerálódási formaként, érdemes kipróbálni különböző terepeket, hogy érezd, mi számodra a legideálisabb.

Séta vagy túrázás közben, a láb mozgása a futást utánozza, intenzitásban azonban egy sokkal kisebb terhelést okoz az izmoknak, a szöveteknek és a csontoknak. Fejleszti az állóképességet és erősíti a szívet is. Ha a túrázást választod aktív regenerálódási formaként, érdemes kipróbálni különböző terepeket, hogy érezd, mi számodra a legideálisabb.

Séta vagy túrázás közben, a láb mozgása a futást utánozza, intenzitásban azonban egy sokkal kisebb terhelést okoz az izmoknak, a szöveteknek és a csontoknak. Fejleszti az állóképességet és erősíti a szívet is. Ha a túrázást választod aktív regenerálódási formaként, érdemes kipróbálni különböző terepeket, hogy érezd, mi számodra a legideálisabb.