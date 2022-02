Legyél te is a szavak forradalmára!

Az eseményhez kapcsolódva az OTP Juniorok most összemérhetik tehetségüket izgalmas kihívásunkban. A 10 legjobb pályázó jutalma egy-egy páros belépő lesz a március 15-ei, jubileumi Red Bull Pilvakerre. Aki pedig megnyeri a kihívást nemcsak jegyet, hanem fődíjként egy felejthetetlen backstage élményt is bezsebelhet a főpróbán, és találkozhat a Pilvakeres sztárfellépőkkel is. Vagy akár azt is kipróbálhatja, milyen érzés a Sportaréna óriási színpadán állni. A backstage bejárásról, a Pilvakeres sztárokkal való találkozásról izgalmas videóriportot is készítünk, „főszerepben” a nyertessel.