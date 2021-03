“Igazi példakép szeretnék lenni a lányok szemében”

- Nem én vagyok az első deszkás brazil lány, hiszen előttem is voltak már páran. Azonban amikor én visszavonulok, úgy 15-20 év múlva - mert még nagyon fiatal vagyok, nem? :D - azt szeretném, hogy amikor a lányok rám néznek, az jusson eszükbe, hogy én is követtem az álmaimat és bármire képesek lehetünk, ha nagyon akarjuk. Ez minden, amit magamról ott szeretnék hagyni a deszkázás világában. Rám néz valaki és gondolja ezt: “Ó, itt ez a csaj, profi szinten deszkázik és azt csinálja amit szeret. Én is ilyen akarok lenni!” Ez egyébként nem csak a deszkázás sportágára vonatkozik, hanem bármi másra is. Amikor én kezdtem, nekem valami nagyon hiányzott. Hiányzott egy olyan lány, akire felnézhettem volna, akinek az útja követendő példa lett volna számomra. A legnagyobb vágyam, hogy igazi példakép legyek a lányok szemében.”