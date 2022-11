Leticia Bufoninak egyszerűen a lételeme az, hogy folyton a határait feszegesse. A brazil gördeszkás szépség folyamatosan keresi az új izgalmakat, amit most sikerült maximálisan kiaknáznia, a deszkázást ugyanis összekötötte egy másik szenvedélyével, az ejtőernyős ugrással. Leticia hónapokon át kőkeményen edzett, hogy sikerüljön végrehajtani azt, amit más még soha nem kísérelt meg: egy 2750 méter magasan lévő repülőhöz rögzített sínen egy gördeszkával végigkarcolt, majd a mozdulatsor folytatásaként a deszkával együtt kiugrott a repülőből.

Leticia Bufoninak egyszerűen a lételeme az, hogy folyton a határait feszegesse. A brazil gördeszkás szépség folyamatosan keresi az új izgalmakat, amit most sikerült maximálisan kiaknáznia, a deszkázást ugyanis összekötötte egy másik szenvedélyével, az ejtőernyős ugrással. Leticia hónapokon át kőkeményen edzett, hogy sikerüljön végrehajtani azt, amit más még soha nem kísérelt meg: egy 2750 méter magasan lévő repülőhöz rögzített sínen egy gördeszkával végigkarcolt, majd a mozdulatsor folytatásaként a deszkával együtt kiugrott a repülőből.

Leticia Bufoninak egyszerűen a lételeme az, hogy folyton a határait feszegesse. A brazil gördeszkás szépség folyamatosan keresi az új izgalmakat, amit most sikerült maximálisan kiaknáznia, a deszkázást ugyanis összekötötte egy másik szenvedélyével, az ejtőernyős ugrással. Leticia hónapokon át kőkeményen edzett, hogy sikerüljön végrehajtani azt, amit más még soha nem kísérelt meg: egy 2750 méter magasan lévő repülőhöz rögzített sínen egy gördeszkával végigkarcolt, majd a mozdulatsor folytatásaként a deszkával együtt kiugrott a repülőből.