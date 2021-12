Limitált kollekciót dobott piacra az AlphaTauri

Keep on pushing - ez Max Verstappen mantrája, ami nemcsak őt juttatta el oda, ahol most van, de az AlphaTauri csapatát is nap mint nap inspirálja, hogy újabb kollekciókat tervezzenek. Most épp egy limitált kollekciót készítettek a Forma-1 holland versenyzőjének, aki jelenleg holtversenyben áll Lewis Hamilton nal a világbajnoki címért. Egy mindent eldöntő futam van már csak hátra, amikor is kiderül, ki lesz az idei szezon legjobbja. Max teljesítménye előtt tisztelegve az AlphaTauri csapata egy hoodie-ból és egy pólóból álló kollekciót tervezett a hollandnak.