Lindsey Vonn története nemcsak a sporteredményei miatt lenyűgöző, hanem azért is, mert ő maga testesíti meg a kitartást, a bátorságot és az újrakezdést.

A 82 világkupa-győzelem, a négy összetett bajnoki cím és az olimpiai aranyérem mögött egy olyan sportoló áll, aki soha nem elégedett meg a múlt sikereivel. 2025 őszén a Time Magazine címlapjára került, és bár néhány éve visszavonult, most újra versenyformába hozta magát, és újjáépített térddel nemcsak a fizikai, hanem a mentális állóképességét is bizonyítja.

A komoly teljesítmények mögött azonban ott van az emberi oldal is: az a Lindsey, aki egykor egy tehenet nyert egy versenyen, vagy aki egy svájci hegycsúcson teniszezett Roger Federer ellen. Ezek az apró történetek betekintést engednek Lindsey Vonn egy olyan világába, amit csak kevesen ismernek.

01 A Time magazin címlapján szerepelt, amit anyukájának ajánlott

Lindsey Vonn 41 évesen tért vissza a versenyzéshez, és nem titkolt szándéka, hogy részt vegyen a 2026 februárjában a Cortina d’Ampezzóban rendezendő téli olimpián. Vonn egy részleges térdprotézisműtét után úgy érezte, hogy a teste "újjászületett”, ezért mindent megtesz, hogy visszatérhessen egy számára fontos helyszínre, hiszen 12 világkupafutamot nyert Cortinában, és itt szerezte ameg az első dobogóját is 2004-ben.

Ahogy Vonn maga fogalmazott: "Még 41 évesen is álmokat kergetek, még mindig feszegetem a határokat, még mindig hiszek abban, ami lehetséges. Remélem, hogy bárki, aki ezt olvassa, soha nem adja fel önmagát, és soha nem hagyja abba az álmodozást.”

Egy érzelmes Instagram-bejegyzésben Vonn arról is írt, milyen személyes jelentőséggel bír számára a Time címlapján való szereplés: "Nem tudom szavakba önteni, mit jelent ez nekem. A Time mindig is anyukám egyik kedvenc magazinja volt. Még most is látom magam előtt, ahogy a minnesotai ágyában fekszik, minden számot elmélyülten olvas – jégkrémmel a kezében. Tudom, hogy büszke lenne rám.”

02 Nyert egy tehenet - nem is egyszer

Lindsey Vonn és Winnie © ASP Red Bull/Red Bull Content Pool

2005-ben Lindsey Vonn egy franciaországi győzelmével írta be magát a sporttörténelem legszórakoztatóbb fejezetei közé – tette mindezt nem a lesiklópályán, hanem a díjátadón. A Val d’Isère-i sikeréért felajánlott 5000 eurós csekk helyett ugyanis egy tehenet választott. A jószág az Olympe nevet kapta, mivel éppen olimpiai szezon zajlott. A történet itt azonban nem ért véget: kiderült, hogy Olympe vemhes volt, és hamarosan világra hozta Sunny nevű borját. Később újabb kisborjú érkezett, akit Lindsey nővére Karin után nevezte el. A család később tovább bővült, ugyanis Sunny is két borjút hozott a világra, akiket Vonn a nagyszülei emlékére Donnak és Shirley-nek keresztelt.

A 2009-es világbajnoki arany újabb különleges "trófeát" hozott: egy kecskét, amely Lindsey húga után a Laura nevet kapta. Az állatokat Vonn Ausztriában, Kirchberg közelében tartja, így ma már egy kisebb alpesi „családi farm” őrzi a sílegenda karrierjének legszebb pillanatait.

És a történetnek itt sincs vége: 2014-ben, amikor újra Val d’Isère-ben győzött, ismét egy borjú lett a jutalma. Az állatot Winnie-nek nevezte el, a hosszú ideje mellette dolgozó fizioterapeutája, Lindsay Winninger tiszteletére.

03 Vitorlázik a vízen és a vízen kívül is

2024-ben Lindsey Vonn új terepen próbálta ki magát, és ezúttal nem a havas lejtőkön, hanem a Hudson folyó hullámain. Az amerikai SailGP-csapat edzésén "hatodik vitorlázónak” csatlakozott a legénységhez New Yorkban. Bár elsőre úgy tűnhetett, hogy a négyszeres összetett világkupagyőztes új karrier felé kacsintgat, a valóságban ez inkább egy új lehetőségként csapódott le az üzleti életében. Vonn ugyanis a SailGP igazgatótanácsának tagjaként segíti a csapatot, ahol a sportmárkák világában szerzett tapasztalataival támogatja a stratégiát és a partnerségi együttműködéseket.

A vitorlázás világa azonban nem teljesen ismeretlen terep számára. Már 2017-ben, az Amerika Kupa edzésein is részt vett az Oracle Team USA katamaránján, Jimmy Spithill kapitány oldalán. Arra így emlékszik vissza: „Ideges voltam, mert nem akartam elrontani semmit, de ahogy egyre magabiztosabb lettem, kértem, hogy adjanak több feladatot. Segítettem a csiszolásban, sőt a fóliák beállításában is. Amikor a hajó a víz fölé emelkedett, az egy olyan pillanat volt, amit soha nem felejtek el.”

Lindsey nem ismer lehetetlent © Sam Greenfield and Riccardo Pinto/Red Bull Content Pool

04 Imádja a kutyákat - és az egyikük végigkísérte a rehabon

2014 januárjában Vonn egy állatmenhelyről örökbe fogadott egy kilenc hónapos kutyát, Leót. A kutyust egy parkban hagyták magára, majd elütötte egy autó. Akárcsak Vonn maga, Leo is átesett egy térdműtéten. Leo rokonlélekként végigkísérte őt a rehabilitáción, és segített neki, hogy újra a legjobb formáját hozza. Leo 2025-ben is még mindig erősen tartja magát, és saját maga is híresség státuszt ért el - az Instagramon a VonnDogs- profilon keresztül követheted a kalandjait, és ha már ott vagy, megismerheted Chasy-t is.

05 Lelkes teniszező, és Roger Federerrel is megmérkőzött egy hegycsúcson

Vonn imád teniszezni, és a nemrégiben visszavonult svájci teniszbajnok, Roger Federer rajongója. Miután 2009-ben megismerkedtek, több major tornán is részt vett Federer meccsein. Még egy bemutató mérkőzést is játszottak a svájci Aletsch-gleccseren, 3454 méteres magasságban . S bár Federer nyert, Vonn jól tartotta magát.

06 Négy testvére van és egy "ikertestvér" hasonmása

Vonn-nak két nővére és két fiú tesója van. Hórajongó családban nőtt fel, testvére, Reed korábban szintén síversenyzett. Laura és a két testvér, Reed és Dylan hármas ikrek, de nővére, Karin úgy néz ki, mintha Lindsey ikertestvére lenne. Ki tudod találni, hogy ki kicsoda?

07 Rajong a Law & Orderért, és szerepelt is egy epizódban

Lindsey nagy rajongója volt a Law & Order című amerikai sorozatnak. Általában lefekvés előtt vagy edzés közben nézte. Amikor az NBC 2010 tavaszán megszüntette a sorozatot, ő vendégszerepelt az utolsó epizódban . Vonn egy tanári szakszervezet adminisztratív asszisztensét alakította, aki megpróbált segíteni a nyomozóknak megtalálni egy névtelen bloggert, aki egy iskola felrobbantásával fenyegetőzött. A szerep után Lindsey megjegyezte, hogy talán megfontolja a jövőbeli színészi munkákat.