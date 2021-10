Liu Shaolin Sándor aranyérmes a pekingi világkupán!

1500-on magyar korcsolyázó még soha nem nyert aranyérmet, és ez most sem változott. Pedig jól kezdődött: Liu Shaolin Sándor és testvére, Liu Shaoang is bejutott a döntőbe, jól is haladtak sokáig, többször az élen, aztán az utolsó körben több versenyző is kicsúszott. Köztük Sanyi is, és a bírák szerint ő okozta a bajt, így az újraindított futamban már nem vehetett részt. Shaoang végül a 6. helyen zárt.