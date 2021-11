Liu Shaolin Sándor bronzérmes a váltóval a debreceni világkupán!

A 4 napos esemény záró napján is hasonló teljesítményben reménykedtek nemcsak a korisok, hanem a Főnix Arénába kilátogató népes és fantasztikus hangulatot teremtő szurkolósereg is. Erre 1000 méteren lett volna először lehetőség, de egyiküknek sem sikerült bejutniuk a döntőbe.

Csüggedésre persze nem volt ok – és idő sem – hiszen hátra voltak még a vegyes és a férfi váltó küzdelmei is.

Előbbiben az elődöntőt is ezen a napon rendezték: Shaolin John-Henry Krueger, Jászapáti Petra és Szilicei-Németh Rebeka társaságába lépett a jégre a továbbjutásért. Nagyon sokáig magabiztosan korcsolyáztak a második, továbbjutást érő helyen, aztán a végén Dél-Korea előzött, így Shaolin a harmadik helyen ért be a célba.

