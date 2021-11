Liu Shaolin Sándor: Debrecenben megcsináljuk a show-t!

Part of this story

„Most láttuk hosszú idő után újra versenyezni az ázsiai riválisokat – emlékezett vissza Shaolin. - Bár olimpiai kvalifikációs viadal volt, nem álltam hozzá másképp. Jól is tettem, hiszen ötszázon sikerült nyerni, aminek nagyon örültem, remélem, ezzel ki is jutottam a játékokra.”

„Most láttuk hosszú idő után újra versenyezni az ázsiai riválisokat – emlékezett vissza Shaolin. - Bár olimpiai kvalifikációs viadal volt, nem álltam hozzá másképp. Jól is tettem, hiszen ötszázon sikerült nyerni, aminek nagyon örültem, remélem, ezzel ki is jutottam a játékokra.”

„Most láttuk hosszú idő után újra versenyezni az ázsiai riválisokat – emlékezett vissza Shaolin. - Bár olimpiai kvalifikációs viadal volt, nem álltam hozzá másképp. Jól is tettem, hiszen ötszázon sikerült nyerni, aminek nagyon örültem, remélem, ezzel ki is jutottam a játékokra.”