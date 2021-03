Liu Shaolin Sándor: Így vagyunk a legboldogabbak

Minden idők legjobb magyar világbajnoki szereplését hozta össze Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang Dordrechtben: Sanyi 1000 méteren világbajnok, összetettben ezüstérmes lett, míg Ádó az 500-at és az összetettet is megnyerte az 1000-res ezüstje mellett. Ezen kívül mindketten másodikak lettek a váltó tagjaként is. Sanyival beszélgettünk erről a páratlan hétvégéről.

Minden idők legjobb magyar világbajnoki szereplését hozta össze Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang Dordrechtben: Sanyi 1000 méteren világbajnok, összetettben ezüstérmes lett, míg Ádó az 500-at és az összetettet is megnyerte az 1000-res ezüstje mellett. Ezen kívül mindketten másodikak lettek a váltó tagjaként is. Sanyival beszélgettünk erről a páratlan hétvégéről.

Minden idők legjobb magyar világbajnoki szereplését hozta össze Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang Dordrechtben: Sanyi 1000 méteren világbajnok, összetettben ezüstérmes lett, míg Ádó az 500-at és az összetettet is megnyerte az 1000-res ezüstje mellett. Ezen kívül mindketten másodikak lettek a váltó tagjaként is. Sanyival beszélgettünk erről a páratlan hétvégéről.

Testvére, Liu Shaoang 500-on és összetettben lett első a short track vb-n, Sanyi utóbbiban második lett, míg a váltóval is begyűjtöttek egy ezüstöt.

Testvére, Liu Shaoang 500-on és összetettben lett első a short track vb-n, Sanyi utóbbiban második lett, míg a váltóval is begyűjtöttek egy ezüstöt.

– Szombaton Ádó kezdte meg az éremgyártást, de látszott, mennyire őszintén örültél vele az ötszázas aranyának, ami neki az első vb-címe volt. Ez neked is lendületet adott a vasárnapi ezer méterre?

– Szombaton Ádó kezdte meg az éremgyártást, de látszott, mennyire őszintén örültél vele az ötszázas aranyának, ami neki az első vb-címe volt. Ez neked is lendületet adott a vasárnapi ezer méterre?

– Szombaton Ádó kezdte meg az éremgyártást, de látszott, mennyire őszintén örültél vele az ötszázas aranyának, ami neki az első vb-címe volt. Ez neked is lendületet adott a vasárnapi ezer méterre?

– Igen, és nem először fordult már elő. 2006-ban együtt mentünk a vébén az ezerötszáz döntőjében, ő ezüstérmet szerzett, aminek annyira örültem, hogy szintén nagy lendületet adott, és meg tudtam nyerni az ötszáz métert utána, az volt idáig az egyetlen vb-aranyam. Most is ez történt.

– Igen, és nem először fordult már elő. 2006-ban együtt mentünk a vébén az ezerötszáz döntőjében, ő ezüstérmet szerzett, aminek annyira örültem, hogy szintén nagy lendületet adott, és meg tudtam nyerni az ötszáz métert utána, az volt idáig az egyetlen vb-aranyam. Most is ez történt.

– Igen, és nem először fordult már elő. 2006-ban együtt mentünk a vébén az ezerötszáz döntőjében, ő ezüstérmet szerzett, aminek annyira örültem, hogy szintén nagy lendületet adott, és meg tudtam nyerni az ötszáz métert utána, az volt idáig az egyetlen vb-aranyam. Most is ez történt.