Liu Shaolin Sándor kedvenc bringás helyei

Liu Shaolin Sándornak nem a short track az egyetlen szenvedélye: a legutóbbi világbajnokságon két ezüst- és egy aranyérmet gyűjtő sportoló rengeteget szokott kerékpározni is. Egyrészt kiegészítő edzés gyanánt, másrészt kikapcsolódásnak is tökéletes, de városban közlekedésre is remek választás az autózás helyett.

„A hetesen szoktunk bicózni, ez százhatvan kilométer. Második és harmadik nap körbetekerjük a Balatont, negyedik nap haza, szintén bringával. Egy nap alatt is meg lehet csinálni a kört, de azért az elég kemény, az edzők nem szokták engedni. Nagyon szeretem a kört, vannak emelkedők és lejtők, akár családi programnak is tökéletes. Tavaly egyébként a túra alatt megcsípett egy darázs, ez volt az első alkalom, huszonnégy évet kellett várnom rá.”

