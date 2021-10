Liu Shaolin Sándor: Különleges világkupa vár ránk

„Tök jó lesz látni a többieket, és hát ez egy különleges világkupa lesz, ugyanis a pekingi olimpiai csarnokban fogunk versenyezni, úgyhogy kipróbálhatjuk, milyen a helyszín. Szerintem jó formában vagyunk összességében, még, ha most vannak is kicsit nehezebb napok. Ilyenkor hullámzunk kicsit, mert nem szabad folyamatosan csúcsformában lenned, hiszen nem szabad túl korán elérned azt, formaidőzítés van. Most kicsit nagyobb terhelést kapunk, nehezebbek az edzések, de jól érezzük magunkat. Hollandiában is nagyon jól mentünk a felkészülési versenyen, úgyhogy minden rendben.”