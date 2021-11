Liu Shaolin Sándor összetett világkupa-aranyérmes 500 méteren!

Debrecen után Dordrechtben folytatódott a magyar csapatnak már eddig is igen sikeres olimpiai kvalifikációs short track világkupa-sorozat. A selejtezők természetesen olimpiai bajnokaink, Liu Shaolin Sándornak és Liu Shaoangnak sem okoztak komolyabb fejtörést, úgyhogy szombaton jöhetett a végjáték, előbb 1500 méteren.

Debrecen után Dordrechtben folytatódott a magyar csapatnak már eddig is igen sikeres olimpiai kvalifikációs short track világkupa-sorozat. A selejtezők természetesen olimpiai bajnokaink, Liu Shaolin Sándornak és Liu Shaoangnak sem okoztak komolyabb fejtörést, úgyhogy szombaton jöhetett a végjáték, előbb 1500 méteren.

Debrecen után Dordrechtben folytatódott a magyar csapatnak már eddig is igen sikeres olimpiai kvalifikációs short track világkupa-sorozat. A selejtezők természetesen olimpiai bajnokaink, Liu Shaolin Sándornak és Liu Shaoangnak sem okoztak komolyabb fejtörést, úgyhogy szombaton jöhetett a végjáték, előbb 1500 méteren.

Liu Shaolin Sándor bronzérmes a váltóval a debreceni … A vegyes váltóval is meg lett volna az érem, de …

Liu Shaolin Sándor ezüstérmes a váltóval a világkupán! Az 500 méter első helye után egy másodikat is …

Ugyanabba az elődöntőbe kerültek a leghosszabb egyéni távon, Shaolin pedig sajnos bukott, bár mint utóbb kiderült, kanadai ellenfele hathatós közreműködésével, így a magyart továbbjuttatták a bírók az A döntőbe (Shaoangnak a B finálé jött össze). Óriási csata volt aztán azt utolsó futamban az érmekért, és Shaolin, ha csak leheletnyivel is, de lemaradt a bronzéremről, 4. helyen ért be a célba.

Ugyanabba az elődöntőbe kerültek a leghosszabb egyéni távon, Shaolin pedig sajnos bukott, bár mint utóbb kiderült, kanadai ellenfele hathatós közreműködésével, így a magyart továbbjuttatták a bírók az A döntőbe (Shaoangnak a B finálé jött össze). Óriási csata volt aztán azt utolsó futamban az érmekért, és Shaolin, ha csak leheletnyivel is, de lemaradt a bronzéremről, 4. helyen ért be a célba.

Ugyanabba az elődöntőbe kerültek a leghosszabb egyéni távon, Shaolin pedig sajnos bukott, bár mint utóbb kiderült, kanadai ellenfele hathatós közreműködésével, így a magyart továbbjuttatták a bírók az A döntőbe (Shaoangnak a B finálé jött össze). Óriási csata volt aztán azt utolsó futamban az érmekért, és Shaolin, ha csak leheletnyivel is, de lemaradt a bronzéremről, 4. helyen ért be a célba.

Ezután következett az 500 méter, amiről igen jó emlékeink lehetnek, hiszen Shaolin a pekingi világkupán nyerte ezt a távot, ahogy egy héttel ezelőtt a születésnapján Debrecenben is, ráadásul ott Shaoang lett a második.

Ezután következett az 500 méter, amiről igen jó emlékeink lehetnek, hiszen Shaolin a pekingi világkupán nyerte ezt a távot, ahogy egy héttel ezelőtt a születésnapján Debrecenben is, ráadásul ott Shaoang lett a második.

Ezután következett az 500 méter, amiről igen jó emlékeink lehetnek, hiszen Shaolin a pekingi világkupán nyerte ezt a távot, ahogy egy héttel ezelőtt a születésnapján Debrecenben is, ráadásul ott Shaoang lett a második.

A negyeddöntőt mindketten nagyon könnyedén vették, Shaoang győztesként, Shaolin pedig másodikként jutott tovább a saját futamából. Az elődöntőben ezen a távon is összekerültek, és a páros továbbjutás ezúttal sem sikerült: Shaolin a második lett, míg Shaoang a harmadik, így előbbire A, utóbbira B döntő várt (épp mint 1500-on).

A negyeddöntőt mindketten nagyon könnyedén vették, Shaoang győztesként, Shaolin pedig másodikként jutott tovább a saját futamából. Az elődöntőben ezen a távon is összekerültek, és a páros továbbjutás ezúttal sem sikerült: Shaolin a második lett, míg Shaoang a harmadik, így előbbire A, utóbbira B döntő várt (épp mint 1500-on).

A negyeddöntőt mindketten nagyon könnyedén vették, Shaoang győztesként, Shaolin pedig másodikként jutott tovább a saját futamából. Az elődöntőben ezen a távon is összekerültek, és a páros továbbjutás ezúttal sem sikerült: Shaolin a második lett, míg Shaoang a harmadik, így előbbire A, utóbbira B döntő várt (épp mint 1500-on).