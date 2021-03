Liu Shaolin Sándor világbajnoki aranyérmes 1000 méteren

Ugyanis a hétvégének az alaphangot a szombat adta meg, amikor is nem Sanyi, hanem testvére, Liu Shaoang brillírozott! Persze azért Sanyi is jelezte 1500-on, hogy bizony bőven ott van még a világelitben, ugyanis bejutott az A döntőbe, ahol 4. helyezést ért el.

Ahogy az ilyenkor lennie szokott: óriási üvöltés után azonnal a bátyjához korcsolyázott, és egymás nyakába borulva ünnepelték az aranyérmet! Már csak azért is jó volt látni ezeket a pillanatokat, mert egyértelműen látszott: ez a siker nemcsak Ádónak, de Sanyinak is nagy lendületet adott a folytatásra.

Végül Sanyi ért be először a célba, mögötte Ádó, jöhetett az újabb hatalmas ünneplés! Sanyi pályafutása második, a magyar short track harmadik világbajnoki címét szerezte (értelemszerűen az összes a testvérekhez fűződik), miközben összetettben is az élre álltak, csak fordított sorrendben.

