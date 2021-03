Gulácsi parádézott, de elmaradt a lipcsei csoda

Vörösbe burkolózott a Puskás Aréna, hiszen ezúttal a Liverpool szerepelt itt rendezőként a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Az RB Leipzig „vendégként” próbálta ledolgozni az odavágón, szintén Budapesten összeszedett kétgólos hátrányát, ami nemcsak első, de sokadik ránézésre is borzasztó nehéz feladatnak ígérkezett, még akkor is, ha az angol csapat az elmúlt három hétben sem lábalt ki a gödörből, sőt talán még mélyebbre süllyedt.

Na de a legrangosabb európai kupasorozat más kávéház, ahol semmi nem számít, a leggyengébb formában lévő csapatok is fel tudják szívni magukat egy-egy meccsre, ahogy topformában lévő klubok tűnnek el, mint a süllyedő hajó.

