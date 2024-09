A gálán összesen 11 nyertest tüntették ki díjakkal, akiket a Hírességek Csarnokába is beiktattak, mint a repülés élő legendái. A gála látványos kísérőprogramját és repülőshow-ját a Flying Bulls, a díjazott Dario Costa, a Living Legend Hall of Fame tagja, Felix Baumgartner és az Osztrák Fegyveres Erők két Eurofightere szolgáltatta.

A gálán összesen 11 nyertest tüntették ki díjakkal, akiket a Hírességek Csarnokába is beiktattak, mint a repülés élő legendái. A gála látványos kísérőprogramját és repülőshow-ját a Flying Bulls, a díjazott Dario Costa, a Living Legend Hall of Fame tagja, Felix Baumgartner és az Osztrák Fegyveres Erők két Eurofightere szolgáltatta.

A gálán összesen 11 nyertest tüntették ki díjakkal, akiket a Hírességek Csarnokába is beiktattak, mint a repülés élő legendái. A gála látványos kísérőprogramját és repülőshow-ját a Flying Bulls, a díjazott Dario Costa, a Living Legend Hall of Fame tagja, Felix Baumgartner és az Osztrák Fegyveres Erők két Eurofightere szolgáltatta.