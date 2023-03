Lukasz Czepiela egy dubaji felhőkarcoló tetején szállt le repülővel

Łukasz Czepiela Red Bull Air Race pilot Łukasz Czepiela combines being a commercial pilot with competing in aerobatics competitions and air races.

Repüléstörténelmet írt Lukasz Czepiela lengyel pilóta aki teljesítette a látszólag lehetetlent: március 14-én, helyi idő szerint reggel 6 óra 58 perckor leszállt gépével a festői dubaji Burdzs al-Arab felhőkarcoló helikopter-leszállóhelyén, majd fel is emelkedett róla. Mindezt egy repülőgéppel! Ami eddig csak egy számítógépes játékban tűnt lehetségesnek, most megtörtént a valóságban!

"Még nem érzem, hogy történelmet írtam, csak azt, hogy valami csodálatosat tettünk. A keréknyomok, amelyek láthatóak, az elsők, amelyeket ezen a helikopter-leszállóhelyen repülőgép segítségével hagytak. Ezt soha, senki nem csinálta meg még" - mondta Lukasz a felhőkarcoló tetején állva. "Az időjárás-előrejelzések miatt az elmúlt napok stresszesek voltak, mivel a szél nem lehetett se túl kevés, se túl sok. Amikor megérkeztem a kijelölt várakozási pontra, akkor is túl alacsony sebességgel fújt. Az érzelmek kezdtek felerősödni. Kétszer közelítettem meg, de akkor még nem volt megfelelő a szél, és a harmadiknál mondták bele a rádióba: "Tizenhárom kilométer per óra". A legjobb üzenet volt, amit kaphattam Mike-tól. Körülbelül kétszáz méterre a leszállóhelytől minden stresszt levett a vállamról, és megkezdhettem a teljes koncentrációt a műveletre. Amikor becsuktam a fékszárnyakat, éreztem a tapadást a kerekek alatt, és megállítottam a gépet talán négy méterrel a perem előtt, majd elkezdtem kiabálni a rádióba".

A Burdzs al-Arab vitorlára emlékeztető sziluettje Dubai egyik legfelismerhetőbb építészeti jellegzetessége, melynek helikopter-leszállópályáját már többféle célra is használták. Korábban többek között teniszpályaként is szolgált, ahol olyan sztárok játszottak mérkőzéseket, mint Roger Federer és Andre Agassi. Tiger Woods és Rory McIlroy ott golfozott, David Coulthard pedig ott pörgött Forma-1-es autóval. Természetesen minden nap szállnak le ide helikopterek, amelyek a nemzetközi repülőtérről szállítják a látogatókat.

