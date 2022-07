Magyar elemző dolgozik Norvégia legismertebb esportcsapatánál

Fantasztikus sztorira bukkantunk a minap: a legismertebb norvég esportcsapat, a Heroic már két éve egy magyar szakemberrel, Tóth Dáviddal dolgozik együtt, aki elemzőként segíti jelenleg a szervezet Rainbow Six Siege csapatát. Sikerült is elérnünk telefonon Dávidot, aki válaszolt a

„Most is épp Norvégiában vagyok, offline bootcampelünk a csapattal. 2020 nyara óta vagyok náluk. Kerestek valakit erre a pozícióra, megfeleltem, és azóta közösen profi csapattá fejlődtünk, már az Európa-ligában játszunk. Amikor odakerültem, még csak az angol nemzeti ligában szerepelt a csapat, vagyis inkább félprofik voltunk, azóta viszont már ez a főállásunk, ezt csináljuk minden nap.”

Munkája alapvetően online zajlik, de az Európa-liga szezont most Norvégiában kezdték meg, aztán legközelebb akkor lesz jelenése, ha bejutnak a sorozat döntőjébe – akkor egy norvég felkészülés után a berlini offline versenyen vehetnek részt.

De mi is pontosan Dávid feladata a Heroicnál?

Vagyis igen fontos feladatot tölt be a csapatnál. A lehetőség nem a semmiből jött: Dávid maga is amatőr gamer volt, aztán tudatosan készítette fel magát a kicsit másfajta kihívásra.

