Major Sámuel: Felszabadultam a góltól!

-nak mesélt is a sorsdöntő találkozóról.

A Red Bull Salzburgnál is figyelik a magyar válogatott … A negyeddöntőre készülő Major Samu minden meccs …

Red Bull Salzburg: Major Sámuel már a Lieferingben … 4-szer is pályára léphetett a 18 éves tehetség, …