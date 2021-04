Major Sámuel már jobbhátvédként harcol a Bundesligáért

-nak. A most 19 éves játékos akkor kezdte el bontogatni szárnyait a Red Bull Salzburg második csapatában, de mondhatjuk, célját egész jól sikerült megvalósítania, hiszen ebben a kiírásban már 15 alkalommal is pályára lépett.

„Úgy vagyok vele, hogy most itt tudok bizonyítani, és ha később nemzetközi szinten is itt tudok játszani, akkor ez nemhogy hátráltatja, de inkább segíti a karrieremet. Inkább játszanék az osztrák Bundesligában jobbhátvédként, mint kevésbé jegyzett bajnokságban az eredeti posztomon, középpályásként. Ráadásul meg is szerettem az új posztomat, mert többet van nálam a labda, szemben vagyok a játékkal, ami nekem az egyik erősségem, mert jól átlátom a pályát. Úgyhogy úgy érzem, sikeres lehetek védőként is.”

