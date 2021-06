„Most már élvezhetem az utazást” – Tótka Sanyi nyerte a válogatót

Tótka Sándor a hétvégén a szegedi kajak-kenu olimpiai válogató versenyen állt rajthoz 200 egyesben. Két héttel ezelőtt a világkupán már jelezte, hogy komoly magasságokba érhet ebben a számban (ezüstérmet szerzett), most pedig egyértelmű hazai egyeduralkodóvá vált, miután három tizedes előnnyel végzett az élen!

„Nagyon boldog vagyok! Ha azt nézzük, hogy a világkupán egy tizeden belül jött négy hajó, akkor mondhatjuk, hogy meggyőző ez a teljesítmény. Extrém körülmények voltak, hatalmas oldalszél, mindenki panaszkodott. Nekem sem volt ideális, de minden körülmények között szoktunk edzeni, ráadásul Tokióban is előfordulhat, hogy nagy szél lesz, úgyhogy a feladatot meg kellett oldani, szerencsére sikerült is.”

