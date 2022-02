Erősen ajánlott márciusi koncert: boy pablo

A most 23 éves Muñoz anno szimpla szórakozásból kezdte a boy pablo zenei projektet, mára viszont odáig jutottak, hogy a világon szinte mindenütt ismerik a dalaikat. Egy interjújában el is árulta Muñoz, hogy számára még mindig felfoghatatlan, hogy például Ázsiában emberek ezrei, sőt tízezrei éneklik a slágereiket egy-egy koncerten, illetve még mindig szokatlan számára, hogy micsoda rajongással fordulnak feléjük.

A siker egyébként olyannyira hirtelen jött, hogy Muñoz először azt hitte, hogy a menedzsere vásárolt neki követőket az Instán, mert olyan ütemben nőtt a számuk percről-percre. Eleinte a chilei-norvég srác a pszichológia irányába indult, be is ült egy órára, majd rájött hogy ez totálisan nem az ő iránya, és végül a zene felé kanyarodott. Milyen jól tette!

