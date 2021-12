Az olasz síelő több versenyen is csúcsra ért, így a Nine Knights és a Freeride világkupa dobogójának legmagasabb fokára is felállhatott, amivel kiérdemelte az Év Európai Síelője címet. Emellett számos kiemelkedő videót is forgatott, most pedig egy újabb fantasztikus kisfilm került be a híres MSP-filmtárba. Markus időről-időre bebizonyította, hogy bárhol-bármikor képes a lehető legmagasabb szinten síelni – legyen az utcákon, parkokban vagy nagy hegyeken.