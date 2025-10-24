Ezeket a futamokat kell megnyernie Verstappennek az 5. világbajnoki címért

Néhány héttel ezelőtt még úgy tűnt, hogy a 2025-ös Formula 1-es világbajnoki címért a McLaren két ásza, Lando Norris és Oscar Piastri vív csatát, az utóbbi futamokon azonban a magabiztos győzelmeket arató Max Verstappen előtt felsejlett a remény, hogy akár idén is megvédheti címét, és megszerezheti ötödik világbajnoki címét.

A Red Bull Racing ásza legutóbb a texasi Amerikai Nagydíjon zárkózott óriásit, ahol a sprintfutam és a futam megnyerésével tarolt a pontokat tekintve.

A lehengerlő teljesítmény közben Max szemernyi jelét sem mutatta annak, hogy érezné a nyomást - a teljes versenyhétvége alatt következetes, nyugodt és magabiztos volt.

Verstappen az Austinban szerzett pontjaival bejelentkezett a vb-címért © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen a Sky Sportsnak adott interjúban magabiztosan nyilatkozott: "Nem számít, mit csinálnak ők (a McLaren). Az csak rajtunk múlik, hogy a szezon végéig tökéletesek legyünk.”

És úgy tűnik, Max komolyan is gondolja. A holland pilóta négy futam alatt 64 pontot dolgozott le, így már csak 40 egység választja el a bajnoki éllovas, Oscar Piastritól. Mindez annak fényében különösen lenyűgöző, hogy alig egy hónappal ezelőtt még 104 pontos hátrányban volt. Verstappen tehát újra vérszagot fogott, és a McLarennek mostantól nem elég gyorsnak lennie, hibáznia sem szabad.

A 2025-ös F1-es idény hátralévő futamai

Mexikói Nagydíj, Mexikóváros: Október 24-26.

Brazil Nagydíj, São Paulo: november 7-9.

Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas: November 20-22.

Katari Nagydíj, Losail: November 28-30.

Abu-Dzabi Nagydíj, Yas Marina: december 5-7.

Sűrű hetek várnak tehát a mezőnyre, hiszen már nyakunkon a Mexikói Nagydíj, amelyet október 26-án, vasárnap rendeznek meg, ami újabb lehetőséggel kecsegtet Verstappen számára, hogy faragjon a hátrányából. A holland pilóta imádja a mexikói aszfaltcsíkot, ami nem csoda, hiszen az Autódromo Hermanos Rodríguez magaslati pályáján már ötször is diadalmaskodott. Max most is bizakodva készül: ha minden összeáll, és egy újabb erős hétvégét zár, még közelebb kerülhet az újabb világbajnoki címhez.

Verstappen eddig ötször győzött Mexikóban © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ezt követően november 9-én a brazíliai Sao Pauló-i Nagydíj következik, és bár Verstappen az elmúlt két futamot megnyerte itt (tavaly például a 17. helyről rajtolva nyert és alapozta meg a világbajnoki címét), ez hagyományosan egy kiszámíthatatlanabb verseny. Az időjárás gyakran változékony, a gyors kanyarok pedig olyan autóknak kedvezhetnek, amelyek gyakran a középmezőnyben küzdenek.

Ezután következik a sokat vitatott Las Vegas-i hétvége november 23-án. A verseny múltja még rövid (eddig mindössze kétszer rendeztek itt futamot), de Verstappen már tavaly is megmutatta, hogy tud győzni a neonfényes éjszakában. Ha Mexikó és Brazília után Verstappen 10–20 ponton belülre kerül az élen állóhoz képest, akkor óriási esélye lesz arra, hogy megkaparintsa az ötödik világbajnoki címét.

Az idény hajrája Losailban hág a tetőpontjára, november 30-án rendezik ugyanis a Katari Nagydíjat, ahol Verstappen az elmúlt két futamon gyakorlatilag verhetetlennek bizonyult. A holland pilóta mindkétszer dominált a sivatagi éjszakában, így papíron minden adott, hogy újra győzelmet ünnepeljen itt. Persze nem lesz könnyű dolga, hiszen a McLarenek tavaly is villámgyorsak voltak Losailban, de ha Max a legjobb formáját hozza, hatalmas lépést tehet a világbajnoki elsőség felé.

A 2025-ös szezon záróakkordja Abu-Dzabiban jön, és minden esély megvan rá, hogy ez legyen a legizgalmasabb futama a szezonnak. Verstappen az elmúlt öt évből négyszer diadalmaskodott a Yas Marina Circuiton, vagyis ez a pálya szinte hazai terep számára. Ugyanakkor Lando Norris tavalyi győzelme biztosan ott lesz majd mindenki fejében, és könnyen lehet, hogy idén itt dől el végleg, ki emelheti magasba a világbajnoki trófeát.

Verstappen Las Vegasban biztosította be a 2024-es vb-címet © Getty Images/Red Bull Content Pool A szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj akár a világbajnoki címről is dönthet © Getty Images/Red Bull Content Pool

A szezon utolsó két versenye igazi idegőrlő finálét ígér, hiszen Abu-Dzabi és Katar is olyan helyszín, ahol a McLaren és a Red Bull is erős lehet. Verstappen számára most minden a felzárkózásról szól, így minden pont számít, hogy az utolsó futamokra valós eséllyel szállhasson harcba az ötödik világbajnoki címért.

Ahogy ő maga is mondta, nem az számít, mit csinál a McLaren, rajta és a csapatán múlik, hogy hibátlanul teljesítsenek a hátralévő hetekben. Persze, ha a wokingiak házon belüli feszültségei újra felszínre törnek, az nem jönne rosszul neki. De Verstappen tudja: az egyetlen út a világbajnoki trófea felé az, ha továbbra is marad a győztes úton.

Verstappen élvezi a rá nehezedő nyomást

A legrosszabb forgatókönyv Verstappen számára az lenne, ha nem tudná befejezni valamelyik futamot, miközben a McLaren egyik pilótája győz – ez gyakorlatilag véget vetne a világbajnoki álmainak. Ezért most minden azon múlik, hogy a pályán tartsa az autót, elkerülje a bajt, és továbbra is higgadtan, fókuszáltan vezessen.

Max jelenlegi formáját elnézve, csak a többiek hibátlan versenye akadályozhatja meg abban, hogy újabb és újabb pontokat zsebeljen be. S, hogy mi történik, ha hétvégén nem nyeri meg a Mexikói Nagydíjat? Semmi tragikus, hiszen Max úgy is életben tarthatja a bajnoki reményeit, ha folyamatosan maga mögött tartja a McLareneket.

Egy kis számmisztika:

A jelen állás szerint Verstappennek 40 pont a hátránya Oscar Piastri mögött, és még egy sprinttel együtt 170 pont szerezhető a szezon hátralévő részében (25 pont futamgyőzelemért, 8 a sprintért, plusz 1 a leggyorsabb körért). Reálisan nézve tehát Verstappennek az alábbi eredményekre lenne szüksége a világbajnoki címhez:

Mexikó: 1. hely (25 pont + 1 leggyorsabb kör)

Brazília (Sprint hétvége): 1. hely a Sprinten (8 pont) + 1. hely a futamon (25 pont + 1 pont a leggyorsabb körért)

Las Vegas: 1. hely (25 pont)

Katar: 1. hely (25 pont)

Abu-Dzabi: minimum dobogó (18–25 pont)

Ez összesen kb. 158–160 pontot jelentene – vagyis Verstappennek legalább négy futamot meg kell nyernie az utolsó ötből, és lehetőleg minden alkalommal övé kell legyen a leggyorsabb kör is.

Verstappenre tehát írd és mond öt döntő vár, az első rögtön néhány nap múlva Mexikóvárosban.