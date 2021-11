A megfelelő időben történő energiafelhasználásé a jövő?

Kristóf mögött egyébként édesapja cége, a

áll, akik gyakran támogatnak ígéretesnek tűnő start upokat és gyakran neveznek be különböző versenyekre az ötleteikkel. A Red Bull Basement is egy ilyen lehetőség volt számukra, ahol úgy érezték, meg tudják mutatni azt, amit eddig még csak az iroda falai között fejlesztgettek. A verseny lehetőséget kínál arra, hogy a projekthez támogatókat találjanak és természetesen arra is, hogy Kristóf a világdöntőben is győzedelmeskedjen. Idáig viszont még hosszú az út, Kristófra és csapatára egy többhetes felkészülési időszak vár, ahol nemcsak az előadást kell tökéletesíteni, de ha minden jól megy, az isztambuli döntőig még egy alkalmazást is lefejlesztenek a projekthez (de erről majd egy későbbi cikkben mesélünk).