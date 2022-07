Ezúttal a Metallica dalát vitte sikerre a Stranger Things

A zenekar közleményt is kiadott a sikerrel kapcsolatosan: “Az, ahogy a Duffer fivérek beépítették a dalt a sorozatba, egészen elképesztő. Mert nem csak úgy bekerült a ‘Master of Puppets’ a Stranger Thingsbe, hanem még egy kulcsfontosságú jelenetet is építettek köré. Mindannyian nagyon izgatottak voltunk a végeredmény miatt, de amikor megláttuk, teljesen le voltunk nyűgözve. Annyira jól sikerült a jelenet, hogy néhányan már a trailer alapján is felismerték a dalt, pedig ott csak pár másodpercre volt látható Eddie keze. Mennyire elképesztően menő ez! Csodálatos érzés, hogy részesei lehettünk Eddie útjának.”