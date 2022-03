Márciusban az Akvárium Klubban lép fel a Metronomy

“Minket tényleg csak az érdekel, hogy jó koncertet adjunk, hogy az emberek hallják azokat a dalokat, amik miatt jöttek, és vizuálisan is egy kicsit többet kapjanak a puszta zenészek látványánál. Nem akarunk öncélúak lenni, és a koncertnek nem is célja, hogy valami egészen különleges dolgot fejezzünk ki vele. Ettől persze még mi is élvezzük a dolgot. Nincs olyan dal a repertoárunkban, amit ne játszanánk szívesen, mazochisták azért nem vagyunk. De ha a közönségünk boldog, akkor mi is azok vagyunk.”