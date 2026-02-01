Micsoda szezonzárás! Vas Blanka 4. lett a világbajnokságon!

A hollandiai Hulstban zárult a cyclocross-szezon, természetesen mi mással, mint a világbajnoksággal. Vas Blanka sem hiányozhatott a versenyről – hazánk legjobb bringása abban reménykedett, hogy bár a világkupaszezonja nem sikerült olyan fényesre, mint tavaly, amikor összetett bronzérmet szerzett, egy jó vb-szerepléssel még jó szájízzel zárhatja a szezont.
És így is lett!
Blanka a tavalyi versenyen is remekelt, hiszen az ötödik helyen zárt – most viszont még ezt is sikerült túlszárnyalnia!
Kedvenc bringásunk már az első körben csatlakozott az élmezőnyhöz, ami nem meglepő módon csupa holland riderből állt: Lucinda Brandnak, Ceylin Alvaradónak és Puck Pietersének aztán sikerült is meglépnie a magyar bringástól.
Nem volt egyszerű a pálya, hiszen a verseny előtt pár órával még esett, így bukások is akadtak bőven a saras lejtőkön – még a hollandokat sem kímélte a természet. Az idei világkupagyőztes Brandt is bukott, de ez csöppet sem zavarta meg abban, hogy így is első helyen érjen át a célvonalon – a világkupa után a világbajnoki aranyérmet is begyűjtötte.
Őt Alvarado követte, a bronzéremért pedig Pieterse Blankával csatázott hatalmasat, de a vége felé egy kicsit kicsúszott az egyik kanyarban, ami pont elég volt ahhoz, hogy leszoruljon a dobogóról.
Blanka végül öt másodperccel Pieterse mögött ért be a célba, amivel pályafutása legjobb vb-helyezését elérve a negyedik lett!
Blanka eredményét csak még nagyobbá teszi, hogy – a tavalyi évhez hasonlóan – ő lett az első nem holland befutó a mezőnyből.
„Ez volt a legjobb versenyem a szezonban, örülök, hogy így sikerült befejezni, mert elég szenvedős volt. Nagyon örülök, ez egy megnyert negyedik hely, elégedett lehetek” – nyilatkozta a nagyon nehéz és sok eséssel tarkított világbajnoki futam után Vas Blanka az M4 Sport helyszínen tartózkodó stábjának.
„Nagyon a limiten voltam, ezért is estem el a végén, már nem tudtam megmenteni” – tette hozzá, majd elárulta, technikás volt a pálya és ezért tetszett is neki.
A világbajnoksággal véget érő nehéz szezonjáról azt mondta, a télen néha elgondolkodott, miért is csinálja ezt, de ez a jó eredmény most nagy löketet adott neki: „biztos vagyok benne, hogy szeretném folytatni a crossozást, remélem, egyszer összejön a dobogó vagy akár egy jobb eredmény is” – mondta.