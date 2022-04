Miért fut egy Forma-1-es pilóta?

Wings for Life

Ahogyan azt már lassan megszokhatjátok, a május 8-i Wings for Life futásig minden héten újabb ‘Why I Run’ podcast részt hozunk el nektek. A mostani epizódban a Forma-1-es pilóta , Pierre Gasly és egy maratonfutó , Rahaf Khatib mesélnek a futás iránt érzett szeretetükről.

“A futás egy olyan dolog, amit a barátaimmal és a futótársaimmal is szeretek csinálni, ugyanis ilyenkor egy személyesebb pillanatot osztok meg a másikkal. Ilyenkor lehet egy kicsit mélyebb dolgokról is beszélgetni” - árulta el Gasly.

A pilóta heti többször fut a Forma-1-es edzésterve részeként, azonban nagy valószínűséggel akkor is futócipőt húzna, ha nem lenne profi sportoló.

“Hétről hétre látod magadon a fejlődést. Nem csak fizikailag, de mentálisan is nagyon pozitívan hat rád a futás. És nem gondolom, hogy ez csak a sportolóknál van így. Az önmagadon való munka, a magaddal való törődés elképesztően pozitív hatással van a mentális egészségre, és sokkal jobban érzed magad tőle.”

A ‘Why I Run’ podcast negyedik részében egy tapasztalt maratonista, Rahaf Khatib is csatlakozott Gasly-hoz, aki már megtette a saját lépéseit, hogy ismert legyen szerte a világban. Ő volt az első, aki sportolásra alkalmas hidzsábot készített nők számára, és abban pózolt híres női futómagazinok címlapján.

Természetesen Khatib is részt vesz majd a május 8-i Wings for Life futáson, ahol azokért futunk, akik sajnos nem futhatnak.

Gasly is hatalmas rajongója a Wings for Life-nak, azonban a Forma-1-es naptár néha lehetetlenné teszi számára, hogy egy időben elrajtoljon a globális mezőnnyel.

© Teddy Morellec for Wings for Life World Run

Pierre Gasly a 2015-ös Wings for Life-on