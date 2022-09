Ilyen, amikor a divat és a vívás találkozik

, az esemény megálmodója mindig is szerette volna reflektorfénybe helyezni a sportágát, viszont mindenképp valami különleges módon szándékozott ezt megvalósítani.

A New York-i Bowery Ballroom adott otthont az első Red Bull En Garde-nak, ahol a világ egyik legrégebbi sportága, a vívás és a divat emelkedett egy új szintre.

A New York-i Bowery Ballroom adott otthont az első Red Bull En Garde-nak, ahol a világ egyik legrégebbi sportága, a vívás és a divat emelkedett egy új szintre. Miles Chamley-Watson , az esemény megálmodója mindig is szerette volna reflektorfénybe helyezni a sportágát, viszont mindenképp valami különleges módon szándékozott ezt megvalósítani.

A New York-i Bowery Ballroom adott otthont az első Red Bull En Garde-nak, ahol a világ egyik legrégebbi sportága, a vívás és a divat emelkedett egy új szintre. Miles Chamley-Watson , az esemény megálmodója mindig is szerette volna reflektorfénybe helyezni a sportágát, viszont mindenképp valami különleges módon szándékozott ezt megvalósítani.

. Az este egyik fő produkciója a vívó bemutató volt, viszont volt még valami, amiről mindenki beszélt: ezek a vívó uniformok voltak. “Mindig is szerettem a divatot” - mondta Miles. Olyan márkák tartoznak a kedvencei közé mint a Rick Owens, a Prada vagy az Issy Miyake. “A divat lehetőséget biztosít arra, hogy úgy fejezd ki magad, ahogyan akarod. Szerettük volna a fehér ruhákat valamivel feldobni és modernizálni.”

Elöljáróban elárulunk annyit, hogy sikerült nagyon különlegessé varázsolni az estét. Az első Red Bull En Garde-on hat sportoló vett részt: két profi vívó, a megálmodó, Miles és Alex Choupenitch , két feltörekvő tehetség, Maia Weintraub és Zander Rhodes , valamint két helyi arc, Adam Mathieu és Lauren Scruggs . Az este egyik fő produkciója a vívó bemutató volt, viszont volt még valami, amiről mindenki beszélt: ezek a vívó uniformok voltak. “Mindig is szerettem a divatot” - mondta Miles. Olyan márkák tartoznak a kedvencei közé mint a Rick Owens, a Prada vagy az Issy Miyake. “A divat lehetőséget biztosít arra, hogy úgy fejezd ki magad, ahogyan akarod. Szerettük volna a fehér ruhákat valamivel feldobni és modernizálni.”

Elöljáróban elárulunk annyit, hogy sikerült nagyon különlegessé varázsolni az estét. Az első Red Bull En Garde-on hat sportoló vett részt: két profi vívó, a megálmodó, Miles és Alex Choupenitch , két feltörekvő tehetség, Maia Weintraub és Zander Rhodes , valamint két helyi arc, Adam Mathieu és Lauren Scruggs . Az este egyik fő produkciója a vívó bemutató volt, viszont volt még valami, amiről mindenki beszélt: ezek a vívó uniformok voltak. “Mindig is szerettem a divatot” - mondta Miles. Olyan márkák tartoznak a kedvencei közé mint a Rick Owens, a Prada vagy az Issy Miyake. “A divat lehetőséget biztosít arra, hogy úgy fejezd ki magad, ahogyan akarod. Szerettük volna a fehér ruhákat valamivel feldobni és modernizálni.”

Miles, aki egyébként modellkedik is, egy nyílt castingon találkozott először a VFILES csapatával. “Ez valamikor 2013-14 környékén volt” - emlékezett vissza Quay. “Emlékszem, bejött, és rendkívül magas volt, és mi csak annyit tudtunk mondani, hogy ‘úr isten.’ Olyan jóképű, de nagyon magas.” A casting lényege egyébként pont ez volt, hogy magas embereket kerestek, így Miles számára tökéletes lehetőségnek bizonyult.

Miles, aki egyébként modellkedik is, egy nyílt castingon találkozott először a VFILES csapatával. “Ez valamikor 2013-14 környékén volt” - emlékezett vissza Quay. “Emlékszem, bejött, és rendkívül magas volt, és mi csak annyit tudtunk mondani, hogy ‘úr isten.’ Olyan jóképű, de nagyon magas.” A casting lényege egyébként pont ez volt, hogy magas embereket kerestek, így Miles számára tökéletes lehetőségnek bizonyult.

Miles, aki egyébként modellkedik is, egy nyílt castingon találkozott először a VFILES csapatával. “Ez valamikor 2013-14 környékén volt” - emlékezett vissza Quay. “Emlékszem, bejött, és rendkívül magas volt, és mi csak annyit tudtunk mondani, hogy ‘úr isten.’ Olyan jóképű, de nagyon magas.” A casting lényege egyébként pont ez volt, hogy magas embereket kerestek, így Miles számára tökéletes lehetőségnek bizonyult.