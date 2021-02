Marc Márquez és Pol Espargaro tűkön ülve várják a 2021-es MotoGP idényt

Bő egy hónap múlva elrajtol a 2021-es MotoGP idény, amelyet nemcsak a rajongók, de a versenyzők is nagyon várnak. Továbbra is kérdőjeles, hogy a 28. születésnapját a napokban ünneplő Marc Márquez ott tud-e lenni a rajtrácsnál az idénynyitón. Mint ismert, a nyolcszoros világbajnok a tavalyi szezont teljes egészében kihagyta, miután a szezon első versenyén eltörte a felkarját, amelyet azonnal meg is műtöttek. Az elszánt Márquez néhány nappal a műtétjét követően már fekvőtámaszokat végzett, és motorra ült, az erőltetésnek pedig újabb műtét lett a következménye, ezt pedig még egy követte. A Repsol Honda versenyzője azóta minden orvosi utasítást betart, és várja, hogy zöld utat kapjon a versenyzésre.