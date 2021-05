Jack Miller nyerte a MotoGP Spanyol Nagydíjat

is megelőzte.

A spanyol szerencsére sérülés nélkül megúszta az esetet, aki a 14. helyről vághatott neki a futamnak. A pole pozícióból Fabio Quartararo vehetett rajtot, ám a Yamaha franciáját a ducatis Jack Miller és Francesco Bagnaia valamint a szintén yamahás Franco Morbidelli is megelőzte.

Az első körökben ketten is buktak, közülük

Az első körökben ketten is buktak, közülük Alex Márquez futama véget ért, míg Brad Binder folytatni tudta.

Quartararo azonban nem hagyta magát, a francia sorra visszaelőzte riválisait és kisvártatva ismét élre állt, majd kisebb előnyt is kiépített magának.

