A Repsol Honda új motorral készül a 2022-es MotoGP-idényre

Küszöbön a 2022-es MotoGP-idény, hiszen két nap múlva eldördül az első futam rajtpisztolya a Losaili Nemzetközi versenypályán. A szurkolók mellett a csapatok és a versenyzők is nagyon várják az új idényt, így a Repsol Hondánál is izgatottak, amely tavalyi pilótapárosával Marc Marquezzel és Pol Espargaróval vág neki a 2022-es MotoGP-világbajnokságnak. A Repsol Honda idén is a királykategória legeredményesebb versenyzőpárosával áll rajthoz, akik összesen 189 dobogós helyezést, 100 győzelmet, 110 pole pozíciót és kilenc világbajnoki címet tudhatnak magukénak.