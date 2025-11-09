MotoGP | Álex Márquez és Pedro Acosta is dobogón zárt Portimaóban

A 2025-ös MotoGP-idény utolsó előtti futamának a Portugál Nagydíj keretében Portimao adott otthont, ahol kellemes időjárásban sorakoztak fel a versenyzők a kezdéshez.
A világbajnoki második helyét már korábban bebiztosító Álex Márquez a szombati sprintfutam megnyerése után a vasárnapi nagydíjon másodikként ért célba, míg honfitársa, Pedro Acosta harmadik helyet ünnepelhetett.
Marco Bezzecchi és Acosta is remekül jött el a rajtnál, míg Márquez az ötödik helyről verekedte fel magát a harmadik pozícióba az első kanyarban, majd a második körben féktávon Acostát is megelőzte.
Bár az olasz Bezzecchi igyekezett elszakadni a mezőnytől, Márquez tapadt rá, és néhány kör alatt közel került hozzá, ám Bezzecchi végül ismét fölénybe került, és 2,583 másodperces előnnyel bezsebelte a futamgyőzelmet.
Márquez egészen kiemelkedő szezont fut, akit csupán bátyja, a sérülés miatt hiányzó Marc Márquez tudott felülmúlni idén - a Gresini versenyzője a 12. dobogóját ünnepelhette, míg a fiatal Acosta az ötödik szezonbeli pódiumát szerezte meg.
Marco bizonyos szektorokban egyértelműen jobb volt nálunk. Hihetetlenül erős volt. Próbálkoztam, de be kellett látnom, hogy túl gyors. Tegnap győzelem, ma második hely: ez nagyon jó hétvége volt.
A harmadik helyen záró 21 éves Acosta szintén elégedett volt a dobogós helyezéssel: "A verseny elején tempó- és tapadás hiányban küzdöttem. Mindegy, mennyire próbáljuk menedzselni a gumikat, nehéz csatázni, amikor kevés a tapadás. A végén viszont már elég gyors voltam, és elégedett vagyok a végeredménnyel."
Erős versenyzést mutatott be a szintén Red Bull KTM-mel versenyző Brad Binder is, a dél-afrikai pilótát az ötödik helyen intették le. A francia Johann Zarco a kilencedik helyen zárt, míg a saját közönsége előtt motorozó, Miguel Oliveira a 14. pozícióban fejezte be MotoGP-karrierjének utolsó hazai versenyét.
A 2025-ös MotoGP világbajnokság néhány nap múlva a Valenciai Nagydíjjal zárul.