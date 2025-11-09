MotoGP | Álex Márquez és Pedro Acosta is dobogón zárt Portimaóban

A 2025-ös MotoGP-idény utolsó előtti futamának a Portugál Nagydíj keretében Portimao adott otthont, ahol kellemes időjárásban sorakoztak fel a versenyzők a kezdéshez.

A világbajnoki második helyét már korábban bebiztosító Álex Márquez a szombati sprintfutam megnyerése után a vasárnapi nagydíjon másodikként ért célba, míg honfitársa, Pedro Acosta harmadik helyet ünnepelhetett.

Marco Bezzecchi és Acosta is remekül jött el a rajtnál, míg Márquez az ötödik helyről verekedte fel magát a harmadik pozícióba az első kanyarban, majd a második körben féktávon Acostát is megelőzte.

Álex Márquez és Pedro Acosta - Portugál GP 2025 © redbullcontentpool

Bár az olasz Bezzecchi igyekezett elszakadni a mezőnytől, Márquez tapadt rá, és néhány kör alatt közel került hozzá, ám Bezzecchi végül ismét fölénybe került, és 2,583 másodperces előnnyel bezsebelte a futamgyőzelmet.

Márquez egészen kiemelkedő szezont fut, akit csupán bátyja, a sérülés miatt hiányzó Marc Márquez tudott felülmúlni idén - a Gresini versenyzője a 12. dobogóját ünnepelhette, míg a fiatal Acosta az ötödik szezonbeli pódiumát szerezte meg.

Álex Márquez - Portugál Nagydíj 2025 © redbullcontentpool

Marco bizonyos szektorokban egyértelműen jobb volt nálunk. Hihetetlenül erős volt. Próbálkoztam, de be kellett látnom, hogy túl gyors. Tegnap győzelem, ma második hely: ez nagyon jó hétvége volt. Álex Márquez

A harmadik helyen záró 21 éves Acosta szintén elégedett volt a dobogós helyezéssel: "A verseny elején tempó- és tapadás hiányban küzdöttem. Mindegy, mennyire próbáljuk menedzselni a gumikat, nehéz csatázni, amikor kevés a tapadás. A végén viszont már elég gyors voltam, és elégedett vagyok a végeredménnyel."

Pedro Acosta harmadik lett a 2025-ös Portugál Nagydíjon © redbullcontentpool

Erős versenyzést mutatott be a szintén Red Bull KTM-mel versenyző Brad Binder is, a dél-afrikai pilótát az ötödik helyen intették le. A francia Johann Zarco a kilencedik helyen zárt, míg a saját közönsége előtt motorozó, Miguel Oliveira a 14. pozícióban fejezte be MotoGP-karrierjének utolsó hazai versenyét.

A MotoGP-pályafutását lezáró Miguel Oliveira búcsút int a hazai közönségnek © redbullcontentpool

A 2025-ös MotoGP világbajnokság néhány nap múlva a Valenciai Nagydíjjal zárul.