MotoGP | Alex Rins élt a lehetőséggel, és győzött az Amerikai Nagydíjon

Az Argentin Nagydíjon bukó Francesco Bagnaiában égett a bizonyítási vágy, amely a teljesítményében is visszatükröződött - a címvédő uralta az időmérőt és a sprintfutamot is az Amerikai Nagydíj versenyhétvégéjén.

A Ducati olasz pilótája rekordidőt futott a kvalifikáción, amivel megszerezte a pole pozíciót, így a sprintfutamon és a vasárnapi versenyen is ő indulhatott az élről.

A Circuit of the Americas első sprintfutama viszonylag korán eldőlt, Bagnaia gyakorlatilag csak az első körben harcolt riválisaival, ezt követően örömmotorozással szerezte meg az első helyért járó pontokat, és fejben már a futamra készülhetett. A második legjobb sprinter Alex Rins lett a Hondával, míg a harmadik helyen a teljes versenyhétvége alatt betegséggel küzdő Jorge Martin érkezett meg.

A versenyen tehát ismét Bagnaiával az élen állt rajthoz a mezőny, a regnáló világbajnok pedig meg is őrizte vezető pozícióját, pedig Rins próbálkozott elég rendesen megszorongatni.

A legnagyobb felzárkózást Jack Miller mutatta be, az ausztrál a 10. helyről rajtolva rögtön a harmadik pozícióig verekedte fel magát.

Az első körben véget ért a verseny Jorge Martin és Alex Márquez számára, előbbi ugyanis úgy csúszott el, hogy letarolta a Gresini pilótáját, aki a kórházban kötött ki. Kijelenthető, ez nem a Márquez fivérek idénykezdete eddig, hiszen Marc az idénynyitón történt balesete után még nem tudott visszatérni, és most öccse is követte az orvosi szobába.

Rins közben tartotta a lépést Bagnaiával, de még Miller is közel hozzájuk rótta a köröket, a KTM ausztrálja azonban a táv harmadánál eldobta a motort, így számára is véget ért a verseny.

A legnagyobb dráma azonban még csak ezután következett. Az élen haladó Bagnaia az Argentin Nagydíjhoz hasonlóan ismét kicsúszott, így rövid időn belül nemcsak az üldözője, de az üldözöttje is kiesett. A spanyol ekkor realizálta, hogy ezt a versenyt már csak elveszíteni tudja, hiszen a Fabio Quartararo-Luca Marini üldözőpáros több mint két másodpercre voltak tőle.

