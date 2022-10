Megvan Marc Márquez 100. MotoGP dobogója

A 27 körös futamnak Jorge Martin vághatott neki az élről, a Pramac Ducati versenyzője a rajtot követően is megőrizte vezető helyét, de mögötte is maradt a Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro, Fabio Quartararo féle induló sorrend.

A 27 körös futamnak Jorge Martin vághatott neki az élről, a Pramac Ducati versenyzője a rajtot követően is megőrizte vezető helyét, de mögötte is maradt a Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro, Fabio Quartararo féle induló sorrend.

A 27 körös futamnak Jorge Martin vághatott neki az élről, a Pramac Ducati versenyzője a rajtot követően is megőrizte vezető helyét, de mögötte is maradt a Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro, Fabio Quartararo féle induló sorrend.