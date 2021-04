MotoGP | Dohában is második lett Johann Zarco, ezzel az élre állt

Part of this story

A szezonrajtot követően a 2021-es idény második futamát is Katarban rendezték, így a Dohai Nagydíj előtt már nem volt szükségük a pilótáknak akklimatizálódásra és ismerkedésre a pályával.

A szezonrajtot követően a 2021-es idény második futamát is Katarban rendezték, így a Dohai Nagydíj előtt már nem volt szükségük a pilótáknak akklimatizálódásra és ismerkedésre a pályával.

A szezonrajtot követően a 2021-es idény második futamát is Katarban rendezték, így a Dohai Nagydíj előtt már nem volt szükségük a pilótáknak akklimatizálódásra és ismerkedésre a pályával.

Martinnak sikerült megőriznie első helyét a rajtot követően, akit szorosan kísért Zarco, a franciának azonban időközben hátrafelé is kellett figyelnie, ugyanis a verseny harmadánál megérkezett a nyakára Alex Rins is, akivel kezdetét vette egy oda-vissza előzgetés.

Martinnak sikerült megőriznie első helyét a rajtot követően, akit szorosan kísért Zarco, a franciának azonban időközben hátrafelé is kellett figyelnie, ugyanis a verseny harmadánál megérkezett a nyakára Alex Rins is, akivel kezdetét vette egy oda-vissza előzgetés.

Martinnak sikerült megőriznie első helyét a rajtot követően, akit szorosan kísért Zarco, a franciának azonban időközben hátrafelé is kellett figyelnie, ugyanis a verseny harmadánál megérkezett a nyakára Alex Rins is, akivel kezdetét vette egy oda-vissza előzgetés.

Zwei zweite Plätze hintereinander: Johann Zarco ist "on fire"!

Nem lett még úrrá rajtad a MotoGP-láz? 6 okod is van, …