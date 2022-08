Több mint 90 000 néző látogatott ki a Red Bull Ringre, akik ezzel szemtanúi voltak Francesco Bagnaia sorozatban elért harmadik MotoGP-győzelmének. A Ducati versenyzője mellé a csapattárs, Jack Miller is felállhatott a dobogóra - az ausztrál zsinórban másodszor.

Miller harmadik helyét kőkemény meló előzte meg: Jorge Martin nagyon szorosan üldözte szinte a végéig, a Pramac Ducati versenyzője azonban nem sokkal a leintés előtt nagyot hibázott, így számára nemhogy a dobogó, de a pontszerzés is épphogy összejött - a 10. helyen intették le végül.

Az Osztrák Nagydíj időmérője Ducati fölényt hozott - az első hat helyből ötöt is az olasz márkát képviselők foglaltak el - Enea Bastianini pedig megszerezte pályafutása első pole pozícióját, így ő indulhatott az élről másnap a Red Bull Ringen.

A lámpák kialvását követően Bagnaia rögtön megfosztotta első helyétől honfitársát, s a két olasz mögé Miller és Jorge Martin soroltak be, akik le is szakították magukról a mezőnyt.

Az első kiesőre nem kellett sokat várni, Joan Mir ugyanis a négyes kanyarban bukott, ezzel számára véget is ért a verseny.

Az élen lévő négyesből az első előzést Miller hajtotta végre, az ausztrál megelőzte a pole pozíciós Bastianinit, így csapattársa mögött haladt tovább. Az olasszal aztán Martin is nagy csatát vívott, aminek külön pikantériája volt, hogy mindketten a 2023-as gyári ülésre pályáznak. A spanyol-olasz meccset végül előbbi nyerte főként annak köszönhetően, hogy Bastianini lelassult és a sóderágyban kötött ki.

Eközben a címvédő Fabio Quartararo feljött a negyedik helyet megöröklő Maverick Vinales nyakára, s a regnáló világbajnok kisvártatva meg is előzte a spanyolt, sőt ezt követően egy másikat is Jorge Martin személyében, így már dobogós helyen haladt a francia.

Elöl közben Miller is bepróbálkozott egy előzéssel Bagnaiánál, de az olasz visszaverte az ausztrál támadását, és a táv utolsó harmadára egymásodperces előnyt motorozott ki magának.

