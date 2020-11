Miguel Oliveira győzelmével zárult minden idők legőrültebb MotoGP idénye

soroltak be. Az újdonsült világbajnok Mir a 20. helyről vágott neki a futamnak, de egy szenzációs menetelést lenyomva az első körök után egészen a 12. helyig verekedte elő magát. A Suzuki spanyol versenyzőjénél azonban kisvártatva ismét beütött a balszerencse: az egyik kanyarnál ugyanis hozzáért

Oliveira rajtja jól sikerült, megtartotta vezető pozícióját, míg mögé az előző hétvége győztese, Franco Morbidelli és Jack Miller soroltak be. Az újdonsült világbajnok Mir a 20. helyről vágott neki a futamnak, de egy szenzációs menetelést lenyomva az első körök után egészen a 12. helyig verekedte elő magát. A Suzuki spanyol versenyzőjénél azonban kisvártatva ismét beütött a balszerencse: az egyik kanyarnál ugyanis hozzáért Johann Zarco motorjához, így a mezőny végéről kezdhette elölről a játszmát.

Az élen haladó Oliveira ezalatt félelmetes tempót diktált, és teljesen leszakította magáról üldözőit. Morbidelli és Miller így egymással versengtek, és ugyanezt tették mögöttük Pol Espargaro és Cal Crutchlow is. Ismét nem volt jó versenye Maverick Vinalesnek és Fabio Quartararónak sem, akik egyre inkább hátrafelé keveredtek a mezőnyben. Mir pechsorozatára a koronát egy technikai probléma tette fel, a Suzuki spanyolja kiállt, és ezt követően már nem erőltette tovább a versenyt.

A futam vége fele különösebb izgulnivaló nem igazán akadt, Oliveira az idei Stájer Nagydíj után hazai pályán is győzött, ezzel megszerezve pályafutása második sikerét a királykategóriában. A Red Bull KTM pilótájának minden bizonnyal sokat jelent ez a rajt-cél győzelem, ugyanis az első hazájában rendezett MotoGP futamán nemcsak részt vett, de meg is nyerte, és ezzel beírta magát a sportág és a Portugál Nagydíj történelmébe.

