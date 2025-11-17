MotoGP | Pedro Acosta a 4. hellyel zárta a 2025-ös idényt Valenciában

A 2025-ös MotoGP-szezon a napsütötte Valenciában zárult, ahol Marco Bezzecchi rajt-cél győzelemmel tette fel a koronát idei teljesítményére. Az olasz versenyző egy héttel korábban, Portugáliában is uralta a mezőnyt, és a pole-ból indulva ezúttal is olyan tempót diktált, amivel senki nem tudta tartani a lépést. Mögötte a hazai pályán szereplő Pedro Acosta és Álex Márquez abban bízott, hogy a hazai közönség előtt emlékezetesen zárják az idényt.

Álex Márquez hazai közönsége előtt ünnepli a világbajnoki 2. helyet © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Álex Márquez komoly előnnyel érkezett a Circuit Ricardo Tormóra, aki világbajnoki második helyét már korábban bebiztosította testvére, Marc mögött. A szombati sprintfutamon aratott győzelme óriási ovációt váltott ki a közönségből, vasárnap azonban megfordult a szerencse: a jó rajt után fokozatosan visszacsúszott, és nem tudta feltartóztatni az újoncként berobbanó Fermín Aldeguert, aki végül ötödik lett, míg Márquez a hatodik helyen látta meg a kockás zászlót.

Johann Zarcónak be kellett érnie a 12. hellyel Valenciában © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Pedro Acosta eközben tovább írta a saját sikertörténetét. Az elmúlt négy futamon szerzett három dobogó után a Red Bull KTM Factory Racing újonca ismét az élmezőnyben motorozott. Hosszú körökön át tartotta magát a top háromban, ám végül Fabio Di Giannantonio megelőzte, így a spanyol a negyedik helyen látta meg a kockás zászlót. Ezzel az eredménnyel Acosta debütáló szezonját is a világbajnoki negyedik helyen zárta, és egyértelmű jelzést adott arra, hogy 2026-ban már a dobogót veszi célba.

A két spanyol mögött a Red Bull KTM pilótája, Brad Binder hozta a stabil nyolcadik helyet, akinek nem volt reális esélye beleszólni a dobogóért vívott csatába. Enea Bastianini befért a top 10-be, megelőzve az utolsó MotoGP-futamán rajthoz álló Miguel Oliveirát, míg Johann Zarco a 12. helyen futott be a szezonzárón.

A 2025-ös MotoGP-világbajnokság TOP 10 helyezettje a Valenciai Nagydíj után:

🇪🇸 Marc Márquez (Ducati) #93 - 545 pont 🇪🇸 Álex Márquez (Gresini Racing) #73 - 467 pont 🇮🇹 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing Team) #72 - 353 pont. 🇪🇸 Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) #37 - 307 pont 🇮🇹 Francesco Bagnaia (Ducati) #63 - 288 pont 🇮🇹 Fabio Di Giannantonio (Team VR46) #49 - 262 pont 🇮🇹 Franco Morbidelli (Team VR46) #21 - 231 pont 🇪🇸 Fermín Aldeguer (Gresini Racing) #54 - 214 pont 🇫🇷 Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) #20 - 201 pont 🇪🇸 Raúl Fernández (Trackhouse Racing Team) #25 - 172 pont