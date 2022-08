Ezek a legjobb mozgásformák aktív regenerálódáshoz

A mai világban nem meglepő, hogy mindenki jobb, gyorsabb és erősebb akar lenni a másiknál. A folyamatos edzés azonban sokkal többet árthat, mint gondolnád, ezért nagyon fontos, hogy iktass be pihenőnapokat, melyeknek pontosan ugyanakkora, ha nem nagyobb szerepük van, mint az edzéssel töltött napoknak.

A mai világban nem meglepő, hogy mindenki jobb, gyorsabb és erősebb akar lenni a másiknál. A folyamatos edzés azonban sokkal többet árthat, mint gondolnád, ezért nagyon fontos, hogy iktass be pihenőnapokat, melyeknek pontosan ugyanakkora, ha nem nagyobb szerepük van, mint az edzéssel töltött napoknak.

A mai világban nem meglepő, hogy mindenki jobb, gyorsabb és erősebb akar lenni a másiknál. A folyamatos edzés azonban sokkal többet árthat, mint gondolnád, ezért nagyon fontos, hogy iktass be pihenőnapokat, melyeknek pontosan ugyanakkora, ha nem nagyobb szerepük van, mint az edzéssel töltött napoknak.