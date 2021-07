Ha elesel állj fel és menj tovább!

Part of this story

A francia sportolónőnek voltak nagyon sikeres időszakai, azonban a hullámvölgy alján is járt már. Az egyik legnagyobb sikere a 2019-es világkupa győzelem volt, ami ismertté tette a nevét a mountain bike-világban, azonban voltak sérülések, amik nagyon visszavettek a teljesítményéből. Nicole a mai napig arra törekszik, hogy minél jobb eredményeket érjen el.

Ahogy a legtöbb profi kerékpárversenyző, Nicole is egy “bicaj-őrült” családból származik. Három idősebb fiútestvére folyamatosan tekert, amiből az akkor 4 éves Nicole sem akart kimaradni.

“Montpellier-ben laktunk, egy olyan utcában, ahol volt egy biciklis bolt, ahol oktattak is. A tesóim beirattak, megadva ezzel a kezdő löketet.”

