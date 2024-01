Nagy meccset játszott a Hydro Fehérvár és a Red Bull Salzburg

Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg: ahogy az lenni szokott, a csillárról is lógtak az emberek az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban Székesfehérváron, hiszen szerepeljenek a csapatok bárhogy, ezt a párosítást mindig kiemelt figyelem övezi az osztrák bajnokságban. Két éve például ez a két csapat játszotta a nagydöntőt – akkor 4–0-lal söpört a most is éppen címvédő Red Bull Salzburg.