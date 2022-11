Nagy Oszkár a bányában: készül a legmenőbb magyar bringás videó

„Addigra már szinte elvonási tüneteim voltak. Viszonylag gyorsan meg is tudtuk ásni a másik két fő helyszínt, amire a szünet alatt bekövetkezett errodálás miatt volt szükség. Viszont közben már nyár volt, filmezni leginkább csak úgy tudtunk, ha már hajnali fél hatra kimentünk, mert hőség volt, és később a kamera képét is kiégette a napfény. Ráadásul tudtuk, hogy Viktor Kanadába utazik július közepén három hétre. Ment minden rendben, a végére hagytuk, ahogy a bánya legfelsőbb pontjáról leszáguldok a legalsóig. A fal nagyon le volt erodálva, így nyolcvan méter hosszan, négy méter szélesen két nap alatt kétszázötven tonna dolomit mészkővel töltötték fel. Eredetileg szaltó kormánypörgetéssel ugrottam volna, viszonylag nehéz trükk ezeken a bringákon, aztán egyik reggel, amikor odamentünk fotózni, amíg a srácokra vártam, elfogott egy érzés, hogy ennél talán valami nehezebbel is be tudnám adni ezt az elemet. Sikerült, és persze annyira bejött, hogy tudtuk, ezt videóra is fel kell vegyük, mert az egyik legfőbb elemét tudja majd alkotni a videónak. Úgyhogy felvettük kamerákkal, drónnal, mindennel. Nekem ez volt a legparább megmozdulás, de sikerült – szerintem a videó legikonikusabb része, tényleg nem hibázhatsz, különben bele sem akarok gondolni, azon a helyen, azzal a tempóval mi történik, ha valami rosszul sül el.”

„Azon agyaltam: mi lenne, ha a videó ender trickje erre is rákontrázva valami meg durvább lenne, amit még senki nem csinált ekkora FR bringával? Haza is mentem gyakorolni Kisvárdára, de ráestem két lábbal a bicóra, ami összetört. A Scottnál kedvesek voltak, három nappal később küldték is a szín- és méretpontos cseredarabot, összeszereltük, folytattam itthon a gyakorlást két napig. Úgyhogy visszamentünk a bányába felvenni ezt a nem mindennapi megmozdulást, de sokszor elestem, mert elforgott a hajtókarom a hajtókarstoppoló gumi hiánya miatt. Másnap felraktam a hiányzó alkatrészt, és már másodjára sikerült beadnom a trükköt. Ez volt az utolsó forgatási nap, úgyhogy augusztus levégén végeztünk is.”

„Imádtam az egészet! Mindig is tetszettek az extrém sportok, úgyhogy Oszi ezzel jó helyre jött. Aztán ezt élőben látni, még klasszabb, mint képzeltem. Amikor volt rá időm, kiszaladtam megnézni, mit csinálnak. A felvételek is nagyon tetszettek, akkor én mar tartalmilag láttam a kész videót, fel is hívtam emiatt Oszit, hogy elmondjam neki szóban. Persze, amikor megkérdeztem őt, hogy tízes skálán hány pontot adna rá, hosszas gondolkodás után nyolcat mondott, pedig szerintem inkább tizenkettő…”

Számomra a videó utolsó trükkje volt a legemlékezetesebb, mert valóban azt vettük fel utoljára. Két egymás követő napon próbálkoztunk vele, és az utolsó nap estéjén, még pont megfelelő fényviszonyok között adta be patentul Oszi a trükköt, és nekem is sikerült az egyik legjobb felvételt elkészíteni erről a mozdulatról. Na, az jó érzés volt.

Ha minden igaz, Neked is van bringás múltad, jelened, Oszi szerint azért is érzed annyira ezeket a típusú videókat. Mesélnél erről kicsit?

