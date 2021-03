Nagy Oszkár nemcsak MTB-versenyző, de pályát épít és filmezik is

Nagy Oszkár az MTB-versenyző, Nagy Oszkár a pályaépítő, Nagy Oszkár a rendezvényszervező – nem nevezhető egysíkúnak az a karrier, amivel most szeretnénk megismertetni titeket. A 26 éves rider segítségével „végigszaladunk” ezen a tartalmas pályafutáson, amely már most annyi minden ölel fel, hogy könyvet lehetne írni róla.

Nagy Oszkár az MTB-versenyző, Nagy Oszkár a pályaépítő, Nagy Oszkár a rendezvényszervező – nem nevezhető egysíkúnak az a karrier, amivel most szeretnénk megismertetni titeket. A 26 éves rider segítségével „végigszaladunk” ezen a tartalmas pályafutáson, amely már most annyi minden ölel fel, hogy könyvet lehetne írni róla.

Nagy Oszkár az MTB-versenyző, Nagy Oszkár a pályaépítő, Nagy Oszkár a rendezvényszervező – nem nevezhető egysíkúnak az a karrier, amivel most szeretnénk megismertetni titeket. A 26 éves rider segítségével „végigszaladunk” ezen a tartalmas pályafutáson, amely már most annyi minden ölel fel, hogy könyvet lehetne írni róla.

Utána újabb költözés következett, Oszi azóta is Anarcson építgeti pályáját egy dimbes-dombos telken a környék legmagasabb pontján, ami slopestyle-ra éppen tökéletes. Mindeközben persze a bringás karrier is épülgetett.

Utána újabb költözés következett, Oszi azóta is Anarcson építgeti pályáját egy dimbes-dombos telken a környék legmagasabb pontján, ami slopestyle-ra éppen tökéletes. Mindeközben persze a bringás karrier is épülgetett.

Utána újabb költözés következett, Oszi azóta is Anarcson építgeti pályáját egy dimbes-dombos telken a környék legmagasabb pontján, ami slopestyle-ra éppen tökéletes. Mindeközben persze a bringás karrier is épülgetett.

„Ami mindenképp checkpoint a pályafutásomban, amikor tizenhárom évesen beadtam az első szaltómat, rá egy évre pedig a szaltó nullkezet is. Előtte itthon Szűcs Dani volt a szenzáció ebben – ő volt az első, aki itthon leérkezett ebből a trükkből. Szóval elég nagy hűha volt, amikor nekem már tizennégy évesen összejött. Az első versenyem Patakhegyen volt 2009-ben, meg is nyertem. 2011-ben, tizenhat évesen meghívtak az OSG-n elsőként megrendezésre kerülő MTB-versenyre is, mint legfiatalabb induló végeztem az első helyen. Akkoriban már jelen voltam osztrák, szlovák és lengyel versenyeken is.”

„Ami mindenképp checkpoint a pályafutásomban, amikor tizenhárom évesen beadtam az első szaltómat, rá egy évre pedig a szaltó nullkezet is. Előtte itthon Szűcs Dani volt a szenzáció ebben – ő volt az első, aki itthon leérkezett ebből a trükkből. Szóval elég nagy hűha volt, amikor nekem már tizennégy évesen összejött. Az első versenyem Patakhegyen volt 2009-ben, meg is nyertem. 2011-ben, tizenhat évesen meghívtak az OSG-n elsőként megrendezésre kerülő MTB-versenyre is, mint legfiatalabb induló végeztem az első helyen. Akkoriban már jelen voltam osztrák, szlovák és lengyel versenyeken is.”

„Ami mindenképp checkpoint a pályafutásomban, amikor tizenhárom évesen beadtam az első szaltómat, rá egy évre pedig a szaltó nullkezet is. Előtte itthon Szűcs Dani volt a szenzáció ebben – ő volt az első, aki itthon leérkezett ebből a trükkből. Szóval elég nagy hűha volt, amikor nekem már tizennégy évesen összejött. Az első versenyem Patakhegyen volt 2009-ben, meg is nyertem. 2011-ben, tizenhat évesen meghívtak az OSG-n elsőként megrendezésre kerülő MTB-versenyre is, mint legfiatalabb induló végeztem az első helyen. Akkoriban már jelen voltam osztrák, szlovák és lengyel versenyeken is.”

Do what you love

Do what you love

„Maradandó fejsérülést szenvedett. Az eset eléggé visszavetett mentálisan, ami abban is megmutatkozott, hogy folyamatosan értek a sérülések, a vállamat végül meg is kellett műteni, hogy folytatni tudjam a versenysportot. Kemény rehab következett, meg újrakalibráció a fejemben, a családi események elfogadása. Felépítettem magam mentálisan és fizikailag is. Szépen visszakerültem a nemzetközi keringésbe, az innsbrucki Crankworxon top nyolcba jutottam klasszis atléták között, majd ugyanezt megismételtem Whistlerben is.”

„Maradandó fejsérülést szenvedett. Az eset eléggé visszavetett mentálisan, ami abban is megmutatkozott, hogy folyamatosan értek a sérülések, a vállamat végül meg is kellett műteni, hogy folytatni tudjam a versenysportot. Kemény rehab következett, meg újrakalibráció a fejemben, a családi események elfogadása. Felépítettem magam mentálisan és fizikailag is. Szépen visszakerültem a nemzetközi keringésbe, az innsbrucki Crankworxon top nyolcba jutottam klasszis atléták között, majd ugyanezt megismételtem Whistlerben is.”

„Maradandó fejsérülést szenvedett. Az eset eléggé visszavetett mentálisan, ami abban is megmutatkozott, hogy folyamatosan értek a sérülések, a vállamat végül meg is kellett műteni, hogy folytatni tudjam a versenysportot. Kemény rehab következett, meg újrakalibráció a fejemben, a családi események elfogadása. Felépítettem magam mentálisan és fizikailag is. Szépen visszakerültem a nemzetközi keringésbe, az innsbrucki Crankworxon top nyolcba jutottam klasszis atléták között, majd ugyanezt megismételtem Whistlerben is.”