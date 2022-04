Nagy Oszkár menő videóban mutat meg budapesti bringás helyeket

„Nagyjából két évvel ezelőtt kezdődött a történet, amikor elkészítettük a From the Ground Up videót, amiben egy piros színű trail bringával megyek. Később elkezdtem dolgozni a Scott márkanagyköveteként, így ismét kaptam trail és enduro/freeride bringákat, volt lehetőségem freeride-ban is kibontakozni. Viszont pályák nem nagyon vannak hozzá itthon, úgyhogy elkezdtünk nyitott szemmel járni, feltérképezni a potenciális helyeket, amik megfelelő színvonalúak, és azért viszonylag ismertek is. A Shimanóval pedig tavaly tavasz óta működök együtt, ők mondták, hogy van a Make Your Mark kampányuk, ami bemutatja a local impactet. Mi szerettük volna ezt Budapesthez kötni, így itt választottuk ki ezeket az extra, mégis ismert pályákat, ahol nem a megszokott módon bringázok.”