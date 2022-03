New Yorkban rendezik meg a Red Bull BC One döntőjét

Hammerstein Ballroom, New York, United States

Tizennyolc elképesztően izgalmas és emlékezetes döntő, ugyanennyi helyszín és győztes. Most, 2022. november 12-én végre a hip-hop hazájában, New Yorkban rendezik meg a világ egyik legismertebb egy az egy elleni break tánc versenyének, a Red Bull BC One -nak a döntőjét. Íme minden, amit tudnod kell a versenyről és a döntőről: