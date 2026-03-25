Ebben az új sorozatban bepillanthatsz Neymar Jr. privát életébe

Az egyik legismertebb brazil labdarúgó, Neymar Jr. YouTube-csatornáján egy új sorozat indult, melyben a szupersztár kinyitja rajongói előtt otthona kapuit.

A sorozatban így nemcsak abba nyerhetünk betekintést, hogy a Santos játékosa milyen munkát végez a pályán, hanem az epizódok során megismerhetjük, hogyan néznek ki a csatár mindennapjai, megmutatja nekünk a privát életét: körbevezet a házában, a garázsában és elkísérhetjük a fodrászához is.

Ilyen még nem volt korábban! Neymar az élete során először saját maga meséli el a történetét - megismerhetjük a feleségével, Bruna Biancardival és a gyermekeivel való bensőséges kapcsolatát, tényleg megmutatja nekünk mindennapi élete legapróbb részleteit is.

Neymar már az első részben is beenged minket a kulisszák mögé és feltárjai érzéseit, kihívásait, gondolatait karrierje aktuális szakaszáról, amikor is a nyári labdarúgó-világbajnokság előtt pár hónappal Carlo Ancelotti szövetségi kapitány nem hívta meg a fenomént a brazil válogatott keretébe.

Neymar Jr. arról, hogy kihagyták a brazil válogatottból

A Santos március 15-én 1-1-es döntetlenre végzett a Corinthians ellen a brazil bajnokságban. Az első epizódban láthatjuk, ahogy Neymar csapatával felkészül a nagy rangadóra, ott lehetünk a játékosokkal a mérkőzés előtt és a szünetben is az öltözőben, illetve ott vagyunk Neymarral a találkozó utáni regeneráció során is, amikor épp masszást kap az edzőközpontban - és amikor megtudja, hogy nem lett a brazil keret tagja.

"Mi lesz velünk, Ancelotti?" - teszi fel a költői kérdést a brazil csillag, amikor konstatálja, hogy a neve bizony nincs ott a keretben.

Miután felfogja a lesújtó hírt, bővebben is elmondja, mit gondol arról, hogy kihagyták a keretből.

"Most hirdették ki a keretet. Nem hívtak be. Természetesen elszomorít a hír, de a válogatottnak mindig is szurkolni fogok. Nincs mit tenni: folytatnom kell a munkát, továbbra is fejlődnöm kell mindenben, hogy készen álljak, ha mégis jön a lehetőség."

Dolgoznom, edzenem és játszanom kell, és akkor talán lehet lehetőségem arra, hogy ott legyek a világbajnokságon.

"Egyértelmű, hogy ez lehetne az utolsó világbajnokságom. Nagyon feldúlt, hogy most kimaradtam a keretből. De csak holnapig szomorkodhatok. Dolgoznom, edzenem és játszanom kell, és akkor talán lehet lehetőségem arra, hogy ott legyek a világbajnokságon. Felkészültem!"

Izgalmas hónapok elé néz tehát Brazília egyik legnagyobb játékosának karrierje, hiszen egyértelmű, hogy Neymar szeretne bizonyítani Ancelottinak, Neymar ott szeretne lenni az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett világbajnokságon, ami az utolsó lehet pályafutása során.

Ezeket a hónapokat most ráadásul végigkövetheted Neymar YouTube-csatornáján, egészen pontosan ITT . Izgalmas lesz, az biztos.