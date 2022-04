Wild Waters – ilyen a tökéletes kajak-expedíció Nouria Newman számára

azt követően, hogy első női kajakosként ereszkedett le egy 30 méteres vízesésről, számos vad és dühöngő zuhatagot hódított meg a világ legtávolabbi folyóit is felfedezve. A francia kajakos, ha már most szögre akasztaná a hajóját és lapátait, akkor is rengeteg emlékezetes expedíció fűződne a nevéhez, és egy nem mindennapi pályafutás állna mögötte, melyből sok pillanatot felelevenített a

Nouria Newman azt követően, hogy első női kajakosként ereszkedett le egy 30 méteres vízesésről, számos vad és dühöngő zuhatagot hódított meg a világ legtávolabbi folyóit is felfedezve. A francia kajakos, ha már most szögre akasztaná a hajóját és lapátait, akkor is rengeteg emlékezetes expedíció fűződne a nevéhez, és egy nem mindennapi pályafutás állna mögötte, melyből sok pillanatot felelevenített a Wild Waters (Vad Vizeken) című dokumentumfilmjében, ami elérhető a Red Bull TV -n vagy egyszerűen a headline-ban található lejátszóra kattintva. Nouria Newmannek egy-egy fantasztikus projektért szinte a világ végére kellett utaznia.

Nouria Newman azt követően, hogy első női kajakosként ereszkedett le egy 30 méteres vízesésről, számos vad és dühöngő zuhatagot hódított meg a világ legtávolabbi folyóit is felfedezve. A francia kajakos, ha már most szögre akasztaná a hajóját és lapátait, akkor is rengeteg emlékezetes expedíció fűződne a nevéhez, és egy nem mindennapi pályafutás állna mögötte, melyből sok pillanatot felelevenített a Wild Waters (Vad Vizeken) című dokumentumfilmjében, ami elérhető a Red Bull TV -n vagy egyszerűen a headline-ban található lejátszóra kattintva. Nouria Newmannek egy-egy fantasztikus projektért szinte a világ végére kellett utaznia.

Ha a tökéletes helyszínre gondolok, akkor a hegyek jutnak eszembe. Éppen nemrég tértem haza egy kissé zord dzsungel-expedícióból, ahol pókok és kígyók is boldogítottak, de ezekkel együtt is emlékezetes túra volt.

Ha a tökéletes helyszínre gondolok, akkor a hegyek jutnak eszembe. Éppen nemrég tértem haza egy kissé zord dzsungel-expedícióból, ahol pókok és kígyók is boldogítottak, de ezekkel együtt is emlékezetes túra volt.

Ha a tökéletes helyszínre gondolok, akkor a hegyek jutnak eszembe. Éppen nemrég tértem haza egy kissé zord dzsungel-expedícióból, ahol pókok és kígyók is boldogítottak, de ezekkel együtt is emlékezetes túra volt.

A tökéletes folyó egy expedícióhoz jó sodrással, kemény, de tiszta zuhatagokkal és kevés veszélyforrással rendelkezik. Vagyis nincs örvény, és kevés fa- vagy jégtorlasz áll az utunkba. Pozitív még, ha átfolyik egy kanyonon is, mert nincs kijárati pont, és végig kell evezni. Ha választani lehet az akadályok között, akkor szívesen elkerülném azokat a dolgokat, amelyek életveszélyesek. Na jó, egy-kettő ebből is jöhet.

A tökéletes folyó egy expedícióhoz jó sodrással, kemény, de tiszta zuhatagokkal és kevés veszélyforrással rendelkezik. Vagyis nincs örvény, és kevés fa- vagy jégtorlasz áll az utunkba. Pozitív még, ha átfolyik egy kanyonon is, mert nincs kijárati pont, és végig kell evezni. Ha választani lehet az akadályok között, akkor szívesen elkerülném azokat a dolgokat, amelyek életveszélyesek. Na jó, egy-kettő ebből is jöhet.

A tökéletes folyó egy expedícióhoz jó sodrással, kemény, de tiszta zuhatagokkal és kevés veszélyforrással rendelkezik. Vagyis nincs örvény, és kevés fa- vagy jégtorlasz áll az utunkba. Pozitív még, ha átfolyik egy kanyonon is, mert nincs kijárati pont, és végig kell evezni. Ha választani lehet az akadályok között, akkor szívesen elkerülném azokat a dolgokat, amelyek életveszélyesek. Na jó, egy-kettő ebből is jöhet.