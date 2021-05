6 dolog, ami nyomot hagyott az UCI MTB XCO világkupa Nové Mestó-i állomásán

Part of this story

Pidcockot junior kora óta hatalmas kerékpáros tehetségnek tartják, a brit pedig most már az elit mezőnyében versenyez. A 21 éves brit bár még tanulófázisban van mindenre fittyet hányva bebizonyította, hogy két verseny is elég, hogy valaki megszerezze első győzelmét.

Pidcockot junior kora óta hatalmas kerékpáros tehetségnek tartják, a brit pedig most már az elit mezőnyében versenyez. A 21 éves brit bár még tanulófázisban van mindenre fittyet hányva bebizonyította, hogy két verseny is elég, hogy valaki megszerezze első győzelmét.

Pidcockot junior kora óta hatalmas kerékpáros tehetségnek tartják, a brit pedig most már az elit mezőnyében versenyez. A 21 éves brit bár még tanulófázisban van mindenre fittyet hányva bebizonyította, hogy két verseny is elég, hogy valaki megszerezze első győzelmét.

Loana Lecomte tavaly debütált Nové Mestóban, és akkor azonnal győzelemmel nyitott a cseh pályán. Lecomte most ismét bizonyította, hogy mindez nem a véletlen műve volt, idén is előrukkolt egy príma teljesítménnyel. A francia versenyző nagyon magabiztos, 1 perc 39 másodperces győzelmet aratott Haley Batten előtt.

Loana Lecomte tavaly debütált Nové Mestóban, és akkor azonnal győzelemmel nyitott a cseh pályán. Lecomte most ismét bizonyította, hogy mindez nem a véletlen műve volt, idén is előrukkolt egy príma teljesítménnyel. A francia versenyző nagyon magabiztos, 1 perc 39 másodperces győzelmet aratott Haley Batten előtt.

Loana Lecomte tavaly debütált Nové Mestóban, és akkor azonnal győzelemmel nyitott a cseh pályán. Lecomte most ismét bizonyította, hogy mindez nem a véletlen műve volt, idén is előrukkolt egy príma teljesítménnyel. A francia versenyző nagyon magabiztos, 1 perc 39 másodperces győzelmet aratott Haley Batten előtt.

A pénteki XCC rövidpályás verseny sáros, csúszós pályán zajlott, ami több bukást és balesetet is okozott. Egy ilyen elcsúszás jelentette az esélyek elszállását a címvédő Pauline Ferrand-Prévot számára, aki kórházba is került, miután egy csúszós sziklán elsiklott és súlyosan megsérült a lába.

A pénteki XCC rövidpályás verseny sáros, csúszós pályán zajlott, ami több bukást és balesetet is okozott. Egy ilyen elcsúszás jelentette az esélyek elszállását a címvédő Pauline Ferrand-Prévot számára, aki kórházba is került, miután egy csúszós sziklán elsiklott és súlyosan megsérült a lába.

A pénteki XCC rövidpályás verseny sáros, csúszós pályán zajlott, ami több bukást és balesetet is okozott. Egy ilyen elcsúszás jelentette az esélyek elszállását a címvédő Pauline Ferrand-Prévot számára, aki kórházba is került, miután egy csúszós sziklán elsiklott és súlyosan megsérült a lába.